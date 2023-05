Psg, Sergio Rico cade da cavallo davanti alla moglie: trauma cranico. «È in gravi condizioni»

di Redazione web

Il portiere del Psg Sergio Rico ha subito un grave incidente a cavallo questa domenica mattina in Spagna. Secondo diversi media spagnoli, sarebbe ricoverato in ospedale a Siviglia con un trauma cranico e in condizioni preoccupanti.

Sparo accidentale al poligono, grave il colonnello Dibari. La moglie, il viceministro Vannia Gava: «Operato per 11 ore»

Il suo cavallo sembra sia stato colpito da un altro animale

Mentre era in compagnia della moglie, vicino a El Rocio (provincia di Huelva), il suo cavallo è stato colpito da un altro animale. Sono ancora in corso gli esami per dare una prima diagnosi ma secondo i primi elementi la sua situazione è ritenuta molto preoccupante. È caduto di testa ed è stato trasportato in elicottero in ospedale.

Il portiere spagnolo è il vice di Donnarumma

Il portiere, nativo di Siviglia e vice di Donnarumma, era in panchina sabato a Strasburgo, dove il Psg ha vinto ufficialmente il suo 11esimo scudetto (1-1). Ai giocatori sono stati concessi due giorni di ferie e, come di consueto in tali circostanze, molti di loro sono andati all'estero. Al termine della partita, Rico è decollato con un volo privato verso il sud della Spagna.

La carriera del portiere

Sergio Rico è nato il 1° settembre 1993 a Siviglia, città nella quale ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Dopo la trafile nelle giovanili, l’andaluso nel 2011 è stato aggregato al Siviglia Atlético, secondo squadra del club biancorosso in cui ha militato fino al 2014. Nello stesso anno Sergio Rico ha ricevuto la chiamata del Siviglia, riuscendosi ad imporsi come portiere titolare e vincendo un’Europa League giocando quasi tutte le partite compresa la finale. L’anno dopo ha vinto nuovamente il trofeo europeo ma dopo quattro stagioni ricche di presenze (170), nell’estate 2018 è stato girato in prestito al Fulham.Oltre la Manica, lo spagnolo non ha vissuto la sua stagione migliore: viene impiegato diverse volte ma subisce tante reti ed è condannato alla retrocessione in Championship.

Archiviata l’esperienza inglese, Sergio Rico viene ceduto ancora in prestito al PSG per fare il secondo a Keylor Navas. Nel settembre 2020, dopo la vittoria di campionato e coppe Nazionali, il classe ’93 è stato riscattato dal club parigino per 6 milioni di euro. Nel gennaio 2022 però è tornato nuovamente in Spagna con la formula del prestito, trasferendosi al Maiorca fino al termine della stagione. In questa stagione è ritornato al Psg e da quando Navas è andato in prestito, è il secondo di Donnarumma ma in questa stagione non ha mai giocato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Maggio 2023, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA