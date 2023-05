Sergio Rico, come sta il portiere del Psg colpito da un cavallo. La famiglia: «Decisive le prossime 48 ore»

di Redazione web

Sergio Rico sta giocando in queste ore la sua partita più importante. Il portiere del Psg, riserva di Donnarumma, è in terapia intensiva all'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia dopo essere stato travolto da un carro trainato da muli e da un cavallo imbizzarrito.

«Sergio è in buone mani»

La famiglia del portiere spagnolo aveva diramato un comunicato anticipando che non ci saranno aggiornamenti prima di domani, martedì 30: «Sergio è in buone mani, lotta per riprendersi mentre riceve le migliori cure da tutto il team medico dell'Ospedale Virgen del Rocio. Dobbiamo agire con prudenza, soprattutto nelle prossime 48 ore».

Il comunicato della famiglia

Cosi si legge nel comunicato della famiglia: «Sergio Rico ha viaggiato ieri sera (sabato sera, ndr) da Strasburgo a Málaga e da lì a El Rocío, con il permesso del Psg dopo la vittoria della Ligue 1.

