Milan, il fioretto di Pioli dopo lo scudetto: va in bici da Parma fino al Passo della Cisa

Detto fatto. Uno scudetto con il Milan vale tutto, anche una pedalata in bici, in salita, tra le montagne. Un fioretto fatto in piena corsa per il titolo e che Stefano Pioli ha deciso di mantenere.

Perché ogni ogni promessa va rispettata. E con questo spirito il tecnico del Milan campione d’Italia è salito sulla sua bici da corsa (un vecchio amore) ed è partito dalla propria casa di Parma direzione Passo della Cisa, il valico che separa l'Appenino tosco-emiliano da quello ligure.

Anche questa un’impresa che il comandante Pioli, soprannominto il "Re dei cavalcavia" dai suoi amici, ha portato a termine con successo. Un percorso lungo, faticoso ma raggiunto senza fiatone: 130 chilometri percorsi tra andata e ritorno.

E ora avanti. Testa già al Milan del prossimo anno con nuove e avvincenti sfide. Quale sarà il prossimo voto? Sicuramente per la Champions League. Ma ci sarà tempo per decidere quale...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA