Gli scudetti tricolori non assegnati proprio nell’anno dello storico centenario

La storia si fa beffe di noi, anche quella minima, legata allo sport, alle nostre passioni. Si fa ironica, celebra anniversari quando noi rischiamo di non poterlo fare. Cento anni fa, di questi tempi, nasceva l’idea dello scudetto cucito sulle maglie delle squadre di calcio e oggi, cento anni dopo, quegli scudetti, con il calcio che lotta ancora, rimarranno chiusi nei cassetti. Non assegnati.

Il calcio italiano spera, ci prova, ma ogni giorno che passa di questa assurda pandemia, dispera di ripartire come vorrebbe. Ma a parte la serie A e i suoi bilanci, il suo giro economico, così lontano dal mondo reale, lo sport italiano tutto per un anno dovrà dimenticarsi degli scudetti tricolore, di quel piccolo grande simbolo di vittoria che tanta felicità regala agli sportivi. Accade tutto proprio nel 2020, la stagione dei 100 anni di storia del tricolore di stoffa. E se non è beffarda ironia questa…

In tanti hanno scritto e riscritto dell’episodio di quella prima volta: l’intuizione di un grande personaggio come lo scrittore Gabriele D’Annunzio, la partita di febbraio 1920 tra la squadra di Fiume (allora non italiana, poi diventata italiana e oggi croata) e i legionari dannunziani che in quel periodo avevano la reggenza della città, lo scudetto tricolore senza stemma sabaudo che compare improvvisamente e in bella mostra sulle maglie azzurre della formazione del Vate. Il resto è storia: l’evento ripetuto a maggio con successo, la Federazione italiana gioco calcio che si impossessa dell’idea, il Genoa campione d’Italia che indossa la maglia con lo scudetto nel 1924. Poi lo scudetto che conquista tutti gli altri sport.

E oggi, cento anni fa? Oggi gli scudetti rimarranno inutilizzati, senza padroni. Il calcio ci proverà fino alla fine e forse riuscirà in qualche modo a riprendere e a finire un campionato anomalo come mai (sì, ma quando?); gli altri invece hanno già mollato e hanno fatto bene. Ha iniziato il rugby con il suo pragmatismo e la sua storia incrollabile, fatta di terzi tempi oltre l’agonismo; ha continuato la pallavolo che tanto sta crescendo negli ultimi anni in Italia e nel mondo; lo ha fatto anche i basket, il secondo sport più popolare da noi, con buona pace di Bologna capolista. Lo farà anche la pallanuoto, perché le piscine saranno un problema per la ripresa sicura dopo la pandemia, anche se la lunga estate calda che ci aspetta potrebbe aprire qualche spiraglio per calottine e settebelli. Lo hanno fatto tutti gli altri sport minori che nei loro calendari vantano i campionati a squadre e quindi serie A e scudetto. Tutto finito, tutto rimandato al 2021.

Auguri, caro vecchio scudetto tricolore, unico grande sogno di noi appassionati. Mettiamola così: per la festa del Centenario ci siamo regalati tutti un anno sabatico, ma nel 2021 torneremo più forti e più appassionati che mai. Il mondo sarà cambiato, certo, lo dicono tutti; la storia dello scudetto entrerà nel suo secondo secolo di vita e la celebreremo; e forse anche noi tutti saremo diversi. Ma non nelle nostre passioni più vere. Lo scudetto va oltre, ben oltre il virus. Onorerà chi ha lottato, gli eroi civili e chi non ce l’ha fatta. Uno scudetto è per sempre. Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 11:11



