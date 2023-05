Scudetto Napoli, l'ironia della Juventus: «Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni, non potevamo esimerci»

di Redazione web

«Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci: congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto»: attraverso il proprio account Twitter, la Juventus ha voluto complimentarsi con ironia con il club partenopeo che si è da poco laureato campione d'Italia.

Scudetto al Napoli, da De Laurentiis a Osimhen: «E' solo l'inizio». L'emozione di Spalletti

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄



Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

I complimenti di Inter e Milan

Inter e Milan sono le prime squadre della Serie A a complimentarsi con il Napoli per la conquista dello Scudetto pochi minuti dopo l'1-1 in casa dell'Udinese. "Il presidente Steven Zhang e tutto il club si congratulano con il Napoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto", si legge in un tweet del club nerazzurro. "Congratulazioni al Napoli per la vittoria dello scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato", aggiunge la società rossonera.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 23:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA