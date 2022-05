Scudetto, il verdetto arriva di sera: Milan e Inter scenderanno in campo domenica alle 18

Milan e Inter, la scudetto arriva di sera. Appuntamento domenica 22 maggio alle 18 per il rush finale per lo scudetto: la Lega di serie A ha infatti ufficializzato il calendario dell'ultima giornata di campionato, fissando per quell'ora le partite Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan: sono gli unici due incontri in quella fascia oraria di una giornata che per il resto va dall'anticipo Torino-Roma, venerdì alle 20.45, fino alle due sfide salvezza, Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari, fissate domenica alle 21.00

Milan, assalto dei tifosi per il biglietto di domenica. E il sito del Sassuolo va in tilt

Le quote dei bookmakers

La vittoria sull'Atalanta firmata Leao-Hernandez ha portato il Milan ad appena un punto dallo scudetto. Il 2-0 di San Siro permetterà ai rossoneri di scendere in campo all'ultima contro il Sassuolo con due risultati utili sui tre disponibili; una sicurezza che sposta le quote scudetto decisamente a favore degli uomini di Stefano Pioli con il Milan campione d'Italia a 1,08 su Planetwin365 e a 1,10 su Olybet.it. Quasi fuori dai giochi, invece, l'Inter di Simone Inzaghi, che dovrà vincere contro la Sampdoria e sperare in una clamorosa sconfitta dei 'cuginì nel match contro i neroverdi. Difficile pensare a un ribaltone dei nerazzurri, che vedono ormai lontano il titolo della seconda stella: il successo finale di Handanovic e compagni balla infatti tra quota 6,50 e 7.

