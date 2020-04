Riva: «Quello scudetto, 50 anni fa, il ricordo più bello della mia carriera»

Ci sono ricordi che restano limpidi e indelebili, scolpiti nella memoria per sempre, come fossero stati vissuti da poche ore. Nel calcio le favole esistono sempre. Come quella del Cagliari campionde d'Italia mezzo secolo fa. Il «Il ricordo più bello della mia

storia di calciatore». Il riferimento è alla vittoria con il

Bari e alla conquista matematica dello scudetto: 12 aprile 1970, poco più di un mese e mezzo a Mexco '70, il mondiale di Italia-Germania 4-3...

E le parole sono di Gigi Riva, il bomber del

Cagliari e della Nazionale (vanta ancora il record di tutti i

tempi, 35 gol in 42 presenze in azzurro).

In realtà Rombo di

tuono, di quell'impresa che ha cambiato il calcio portando il

tricolore per la prima volta a sud di Roma, se ne è accorto

davvero il giorno dopo. «Il mattino successivo a quella partita

- racconta - è stato forse ancora più

bello. Bello perché dopo il Bari ci sembrava di sognare. Ma

quando ci siamo svegliati ci siano davvero resi conto di quello

che avevamo fatto. L'abbiamo capito solo allora. Era lunedì: non

c'era allenamento, ma con la squadra e Scopigno, che la sera

doveva partire a Roma, ci siamo trovati all'Amsicora. Vuoto,

mentre 24 ore prima era stracolmo. Lì, nel silenzio, ci siamo

guardati in faccia. E abbiamo realizzato che era tutto vero».

Prima, anche quando la squadra era in testa alla classifica, la

parola scudetto era quasi tabù. «Non ne parlavamo mai - confessa

Riva al telefono dalla sua casa a Cagliari - noi giocavamo

tranquilli. Ma pur rendendoci conto che stavamo andando

veramente forte continuavamo a fare finta di niente, era il

nostro modo di vivere quel momento».

Il giorno di Cagliari-Bari

anche Scopigno si accorse che quella non era una partita

qualsiasi. «Di solito - racconta Riva - non parlava mai con la

squadra prima della partita. Quel giorno però fece un'eccezione.

Con calma ci disse: ragazzi, siete arrivati sino a questo punto.

Vedete un pò voi cosa dovete fare». Davanti a lui c'era un Riva

che la notte prima non aveva chiuso occhio. «In realtà prima di

ogni partita non riuscivo mai a dormire. Anche quella notte fu

così, volevo riposare ma non ci riuscivo».

E l'alba fu quasi una benedizione. «Avevamo l'appuntamento con i

compagni come al solito al ristorante Corallo - racconta - poi

ci siamo avviati verso lo stadio. Si avvertiva che c'era

qualcosa di speciale, ma eravamo tranquilli. Io, nonostante la

notte insonne, stavo bene, mi sentivo carico».

Poi, dopo il colloquio con Scopigno, l'uscita dagli spogliatoi: «Mi ricordo

un pubblico spettacolare, migliaia di persone che chiedevano una

sola cosa. La verità? No, non eravamo nervosi. Abbiamo fatto la

nostra solita partita con la nostra solita mentalità. L'abbiamo

condotta senza intoppi e sorprese. E sono arrivati i gol».

Uno suo, naturalmente. E l'altro di Bobo Gori. Serviva anche un

altro risultato, però: il tricolore «matematico» era legato alla

partita dell'Olimpico. «Noi non stavamo pensando ad altro che a

giocare e vincere - ricorda Riva - non ci importava sul momento

di quello che succedeva altrove. Ma come stavano andando le cose

tra Lazio e Juventus lo capivamo dalla panchina e soprattutto

dal rumore che faceva il pubblico».

Poi il fischio finale: «E' stato come un sogno, ci abbracciavamo tutti e ci

riabbracciavamo. Eravamo una sola cosa, chi giocava e chi

giocava di meno. Quando siamo scesi negli spogliatoi c'era

Scopigno in lacrime. E il pubblico era in estasi. Io penso che

nessuno di quelli che era lì quel giorno, possa mai dimenticarsi

di quello che è successo in quella partita».

Rimane il giallo della maglietta numero 11 del giorno dello

scudetto. «L'ho data a Loseto - svela Riva - il giocatore che mi

marcava: glielo avevo promesso quando stavamo entrando in

campo». Proprio quel Loseto che all'andata lo aveva lasciato

senza gol, a Bari. Poi una festa che non finiva in più in mezzo

a una città che era scesa in strada e non ne voleva sapere più

di tornare a dormire. Una festa piena di gioia - ricorda ancora

Rombo di Tuono - bella anche perché i tifosi del Cagliari si

comportarono splendidamente. A noi sembrava di vivere un sogno,

in quel momento non ci rendevamo conto di nulla. Andammo a cena,

poi finimmo la serata a casa di Arrica (il vicepresidente, il

vero artefice dell'acquisto di Riva pochi anni prima, ndr)».

Lo scudetto a Cagliari, qualcosa di incredibile. «No, anche

quando le cose stavano andando bene era un pensiero lontano

dalla nostra immaginazione. Io ero solo un ragazzo che arrivava

da Leggiuno, lontanissimo, per giocare in serie B. Siamo saliti

in A, ma lo scudetto era qualcosa di impensabile. Non

preventivato, nemmeno quando è iniziata la stagione che ci ha

portato al primo posto. E invece lo scudetto è arrivato. Una

soddisfazione immensa conquistata grazie al nostro carattere e

al nostro temperamento. Un campionato che abbiamo meritato di

vincere. Indimenticabile». Tutto meravigliosamente vero. Cagliari tricolore, 50 anni fa. Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 12:38



