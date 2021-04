La Lazio Primavera si sveglia tardi: il Trofeo (2-1) va alla Viola di Aquilani

Niente da fare la Coppa Italia Primavera va ancora una volta, la terza di fila per la precisione, alla Fiorentina. Un'impresa che nella storia era riuscita fino ad oggi solo a Inter e Torino. Nella finale disputata al "Tardini", la squadra allenata da Alberto Aquilani, che in passato ha vestito anche ma maglia viola, ha iscritto il proprio nome nell'albo d'oro per la sesta volta sconfiggendo la Lazio per 2-1. Primo tempo di marca viola capaci di andare al riposo sul 2-0 grazie alla doppietta di Spalluto (8' e 33').

Nella ripresa i biancocelesti tentano la rimonta con Bertini, che a mezz'ora dalla fine riapre il match, Mussolini e Moro sfiorano il pari ma a festeggiare è la Fiorentina. Troppi errori difensivi nel primo tempo e la giornata in chiaroscuro hanno consentito alla viola di fare suo il trofeo, la testa della Lazio adesso è tutta al campionato: c'è da conquistare una salvezza tutt'altro che scontata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA