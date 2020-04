Schillaci amaro: «Se non riapriamo, la mia scuola calcio è a rischio»

I balconi erano pieni come oggi, ma a fine partita si scendeva tutti in strada, nelle piazze. Era una delle estati più belle della storia del nostro Paese. Erano le notti magiche di Italia ’90 quando il benessere economico e l’entusiasmo popolare era all’apice. E i gol di Schillaci (capocannoniere e miglior giocatore del torneo) stavano per portare gli azzurri alla finale di Roma. Oggi Totò, a 30 anni di distanza, vive nella sua Palermo. In quarantena, come tutti.

Totò come vanno le cose?

«Mi sono dato al giardinaggio, chi lo avrebbe detto. Sono con mia moglie e i miei suoceri che purtroppo hanno delle patologie, cerchiamo di tutelarli. Però sono preoccupato. Abbiamo dovuto chiudere il centro sportivo a Ribolla, la mia scuola calcio di Palermo che conta oltre 350 bambini. Abbiamo operai in cassa integrazione, spese correnti che vanno onorate. Speriamo che il calcio torni presto perché molte strutture rischiano di non reggere l’impatto e anche perché così ci si distrae un po’».

Quindi lei è d’accordo col far ripartire i campionati?

«Assolutamente sì. Adottiamo cautele per i ragazzi, però riprendere è necessario per non permettere la caduta economica del calcio e non solo. Poco a poco dobbiamo riavviare tutte le attività, convivere con il Covid. Anche in Giappone un anno abbiamo giocato d’estate, si può con un paio di settimane di preparazione».

In questi giorni le tv ripropongono le partite di Italia ’90. Che effetto le fa?

«Non c’è stato un giorno in questi 30 anni in cui io non abbia ripensato a quel periodo. La gente ancora mi ringrazia per quel Mondiale. Erano giorni fantastici, avevamo un squadrone. Riguardo le partite con emozione».

Riguarda anche Italia-Argentina?

«No, quel gol lo ricordo con grande tristezza e non lo rivedo mai. Non meritavamo di uscire in quel modo e non dovevamo giocare quella partita al San Paolo dove mezzo stadio era con Maradona».

L’Italia di Mancini può rivivere quelle notti?

«Il ct è bravissimo e ci sono giovani interessanti. Non si può paragonare però questa Italia alla mia. La nostra era piena di campioni, questa ancora deve crescere». Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 02:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA