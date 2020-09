Schillaci, consigli alla Juve: "Suarez super, ma è Dzeko l'acquisto giusto"

Alla Juve è la settimana del bomber. C’è da assegnare quella maglia numero 9 che nelle ultime due stagioni non ha avuto un proprietario. I nomi sono sostanzialmente due: Dzeko oppure Suarez. “Preferisco Suarez, ma per il gioco della Juve credo sia più adatto Dzeko - dice l’ex attaccante bianconero Totò Schillaci -. Io mi rivedo nell’uruguaiano: dribbla, non ha paura, lotta. Ma con Ronaldo e Dybala è preferibile il bosniaco, che ha più fisico e sa anche sacrificarsi per la squadra aprendo spazi e giocando di sponda”.

La pensa così anche Pirlo, che ritiene Dzeko molto compatibile sia con CR7 che con la Joya. Per Edin è pronto un contratto da 7,5 milioni a stagione. La trattativa con la Roma, che pretende una quindicina di milioni per il cartellino, è però in stand-by finché i giallorossi non avranno chiuso per Milik. L’alternativa è dunque Suarez. Il Barcellona non conta più su di lui, proprio come la Juve su quell’Higuain che pesa ancora 18 milioni a bilancio più altri 9 di ingaggio: Fulham e Newcastle lo hanno sondato, ma il Pipita preferisce l’America della MLS. A proposito di stipendi, la favorevole tassazione del Decreto Crescita permetterebbe alla Signora di attutire una parte della paga di Suarez, specie se le sue pretese scendessero da 15 a 12 milioni annui. “Comunque vada, per la Juve sarà un successo – conclude Schillaci -. Suarez ha 33 anni, Dzeko ne ha 34, ma la vita dei calciatori si è sensibilmente allungata fino a quasi 40 anni. Guardate Ibrahimovic...”.

Voce dei media spagnoli, non confermata dai bianconeri: il Barcellona offrirebbe 80 milioni più Suarez per Dybala, che in blaugrana rimpiazzerebbe Messi. Ma Pirlo ha parlato chiaro: a differenza della scorsa estate, Paulo non è sul mercato. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 07:00



