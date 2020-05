Roma, Schick verso il riscatto dal Lipsia

Patrik Schick sarà riscattato dal Lipsia alla cifra “scontata” di 25 milioni. L’accordo è stato raggiunto sabato sera e sarà ratificato entro la fine del mese. Una boccata d’ossigeno che non basterà a guarire i conti in rosso della Roma ma che regala una prima speranza in vista di un mercato in uscita che dovrà portare nella casse giallorosse almeno 100 milioni. La trattativa, per il riscatto totale dell’attaccante ceco da parte del Lipsia, si è sbloccata dopo settimane di colloqui e tira e molla. Il club tedesco crede in Schick (nonostante l’errore sotto porta clamoroso di sabato scorso contro il Friburgo) e dopo aver versato i 3,5 milioni per il prestito aveva deciso di comprarlo a titolo definitivo. Vista la crisi causata dal Coronavirus, però, il Lipsia ha cercato lo sconto sui 29 milioni pattuiti un anno fa per il diritto di riscatto. La prima offerta era stata di 20 milioni, ma la Roma ha deciso di non scendere sotto i 25. Dopo qualche giorno di riflessione, anche sulla spinta di Schick che non voleva tornare nella capitale, i dirigenti tedeschi hanno dato l’ok all’operazione. L’acquisto più costoso della storia della Roma (42 milioni) firma così la fine di un’avventura fatta di rimpianti, fischi e pochissime gioie. Schick in due stagioni giallorosse ha segnato appena 5 gol in 46 partite di campionato. Da Di Francesco a Fonseca passando per Ranieri nessuno è riuscito a motivarlo in una piazza forse troppo grande per il carattere di Patrik che a Lipsia ha ritrovato i numeri dei tempi sampdoriani. Un fallimento quasi totale ammorbidito dai soldi provenienti dalla Germania che aiutano Petrachi ma non risolvono tutti i problemi. A fine giugno, infatti, il bilancio della Roma rischia di segnare un passivo di 120 milioni. Senza qualificazione in Champions servirà ben altro che il riscatto di Schick. L’obiettivo è ottenere circa 80 milioni dalle cessioni di giocatori considerati sacrificabili come Under, Kluivert, Cristante, Perotti, Pastore, Florenzi e Juan Jesus. Senza miracoli, però, a rischiare la cessione sarà proprio Zaniolo messo nel mirino pure da Liverpool e Manchester United oltre che dalla Juve. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 19:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA