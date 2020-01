Scambio Spinazzola-Politano, non c'è accordo tra Roma e Inter. Trattativa saltata definitivamente

Ennesimo colpo di scena - e questa volta a quanto pare definitivo - nella trattativa tra Roma e Inter per uno scambio Spinazzola- Politano: non c'è accordo tra le due società, dopo la prima intesa verbale tra i ds, le visite mediche dei due giocatori, lo scoglio della richiesta di altri controlli su Spinazzola da parte dell'Inter e una ripresa della trattativa.



A questo punto lo scambio salta, e la Roma non nasconde di essere indispettita dalla richiesta di un supplemento di verifica sulle condizioni fisiche del suo giocatore.



Venerdì 17 Gennaio 2020, 14:59







© RIPRODUZIONE RISERVATA