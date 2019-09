​Scambio André Silva-Rebic: il croato è in Italia. Non solo Icardi, il Psg pensa anche a De Sciglio

Scambio lampo per il Milan: Ante Rebic a Milano e André Silva all'Eintracht Francoforte. L'attaccante croato, da stasera in Italia, effettuerà domani mattina le visite mediche, prima di firmare il contratto con i rossoneri (in prestito biennale con diritto di riscatto). Percorso inverso per l'attaccante portoghese, che lascia nuovamente l'Italia dopo l'avventura in Spagna e una maglia da titolare ieri, contro il Brescia. Il mercato dei rossoneri non finisce qui: come confermato dall'agente di Taison, il ds Massara proverà fino all'ultimo ad ingaggiare il brasiliano dello Shakhatar, valutato sui 30 milioni e che Fonseca avrebbe voluto allenare anche a Roma. A proposito di brasiliani, dopo il mancato accordo con il Barcellona per il ritorno di Neymar, il Psg insiste per Icardi in prestito e tratta con la Juventus De Sciglio. In Francia parlano di una operazione avviata tra i bianconeri e i francesi, già a colloquio con il terzino classe '92. Infine, la Fiorentina aspetta Pedro (Fluminense), partito oggi dal Brasile per completare domani mattina l'iter burocratico del suo trasferimento. Domenica 1 Settembre 2019, 22:47







