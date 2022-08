La serie A ha abbandonato gli under e i baby talenti se ne vanno all’estero

di Francesco Balzani

Credere nei giovani. E’ un qualcosa che l’Italia proprio non riesce a fare. Nemmeno quella del calcio, sport che è spesso specchio fedele di un Paese che sta vivendo un momento di crisi. Capita così che i migliori giovani del nostro campionato decidano di trovare fortuna fuori dall’Italia. Un po’ come avviene a medici, ricercatori o imprenditori.

L’ultimo caso eclatante è quello di Lucca, attaccante del Pisa che molti addetti ai lavori avevano designato come futuro numero 9 della Nazionale. L’attaccante 21enne è passato all’Ajax che ha avuto il coraggio di scommettere 10 milioni su di lui. Una volta venivano presi i talenti da Amsterdam, ora è il contrario. Ancora di più ha fatto il West Ham con Scamacca, che azzurro già lo è da un po’ di tempo. La punta romana, che già aveva vissuto un’esperienza all’estero, è passato in Premier League per quasi 40 milioni con tanti saluti a Inter e Milan che lo cercavano. Ma sono tanti i gioielli Under 21 che in queste settimane hanno fatto le valigie. Tra loro Mattia Viti che dopo una buona annata con l’Empoli è stato ceduto al Nizza.

Poco più a nord si trova Sebastiano Esposito, uno dei migliori prodotti della Primavera dell’Inter. L’attaccante, dopo il Basilea, si è trasferito all’Anderlecht.

In Olanda, al Volendam, sta crescendo (e bene) invece Gaetano Oristanio sempre cresciuto alla Pinetina. E sempre i nerazzurri in questi giorni potrebbero cedere un altro talento. Si tratta di Cesare Casadei, talentuoso difensore 19enne entrato nel mirino del Chelsea pronto a sborsare fino a 20 milioni. Uno dei migliori difensori nati dopo il 2000, uno che dovrebbe essere dichiarato incedibile a prescindere come lo erano un tempo Fabio Cannavaro, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero o Francesco Totti. E invece le casse dei club italiani piangono e una plusvalenza secca fa gola a tutti. Il risultato? La Serie A si riempie di giocatori over 30, spesso stranieri. Non è proprio un campionato per giovani.

Resta così inascoltato l’appello di Roberto Mancini ai club che fanno giocare poco i ragazzi del vivaio. Il Ct si accontenta di vederli all’estero. E potrebbe non essere necessariamente un male. Qualche eccezione comunque c’è. Da Miretti e Gatti della Juve a Bove nella Roma passando per Zanoli del Napoli. Troppo poco.

Così, mentre i grandi vecchi vanno a svernare e guadagnare tanto in Canada o Stati Uniti (vedi Insigne, Chiellini o Bernardeschi) i giovani crescono e cercano fortuna altrove. Sperando che la trovino e la portino anche in Nazionale, Il ct Mancini segue tutto e aspetta. Un terzo mondiale a casa sarebbe davvero troppo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA