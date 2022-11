Sassuolo-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Nell'anticipo del mercoledì del turno infrasettimanale della quattordicesima giornata di Serie A, la Roma è ospite - al Maepi Stadium - del Sassuolo. Due ko nelle ultime tre partite hanno complicato la classifica dei giallorossi, raggiunti dalla Juventus al quinto posto e ad un solo punto di vantaggio dall'Inter. Il rendimento in trasferta della squadra di Mourinho è ottimo: 16 punti in sette gare, la Roma ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di campionato e in Serie A non ottiene almeno cinque successi esterni consecutivi in una singola stagione dai tempi di Eusebio Di Francesco, nel 2017/18. In settimana si è fermato Pellegrini per un problema al flessore, Volpato dovrebbe partire dal 1'. Il Sassuolo non vive un buon periodo: 4 sconfitte nelle ultime cinque, tre delle quali arrivate contro Inter, Atalanta e Napoli. Dionisi proverà a fermare la crisi da gol: non ha segnato negli ultimi due match di campionato, i neroverdi potrebbero registrare 3 partite consecutive senza gol all’attivo in Serie A per la prima volta dal febbraio 2018. I neroverdi recuperano Laurienté dopo la squalifica.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Traoré.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham.

Dove vedere Sassuolo Roma in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:30; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 16:40

