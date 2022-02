Sassuolo-Roma 2-2, le pagelle: Mancini disastroso, Mou aggrappato ad Abraham

Sassuolo-Roma 2-2, le pagelle del match della squadra giallorossa.

RUI PATRICIO 4,5 Un pasticcio incredibile sul primo gol di Traorè che rovina un 2022 dignitoso. Almeno per lui.

MANCINI 4 Alla Perticone. Invita Traorè a cena dentro l’aerea e gli concede di tutto e di più. E arriva pure il decimo giallo che costa la squalifica. Un disastro (76’ Maitland-Niles 6: qualche discesa)

SMALLING 5 L’effetto Suspiria di San Siro si sente ancora. Indietreggia fino ad arrivare nella curva romanista

KUMBULLA 6,5 Ci mette fisico e cattive maniere. Non sempre ha la meglio ma è il migliore del reparto. Non ci voleva tanto.

KARSDORP 4 Rick Horror Show: è colpevole senza attenuanti sui due gol. E in fase offensiva è meno offensivo di una mosca nella bufera (83’ Perez sv)

PELLEGRINI 5,5 Ha l’alibi della forma fisica, ma sbaglia tutto quello che di solito non sbaglia prima di suonare la carica nel finale

OLIVEIRA 5 Non ha nelle corde la dote di intercettare palloni. Ma pure in fase di palleggio è in fase slow motion. Concede il rigore ad Abraham, l’unica cosa giusta (69’ Cristante 6,5: un colpo di testa che vale un punto e tanti fischi in meno)

MKHITARYAN 6,5 Prova ad alzare il tasso tecnico di un reparto in affanno. Dopo averle tentate tutte si arrende all'evidenza

VINA 6,5 Rimedia un rigore, provoca due ammonizioni e prova a farsi valere anche in fase offensiva. Di più lui non può. Purtroppo. (76’ Veretout 6,5: ingresso decisivo, mette il pallone del pari sulla testa di Cristante)

FELIX 5 Ha un’occasione e la spreca malamente. Poi tanti scivoloni e una fretta figlia dell’età (69’ Shomurodov 6: tentativi)

ABRAHAM 6,5 Viene quasi voglia di abbracciarlo. Gli arrivano tre palloni giocabili, poi fa tutto da solo: segna il rigore e fa espellere Ferrari. E in difesa è il migliore dei suoi.

MOURINHO. 6 Gioco mediocre, atteggiamento anche peggio. Però azzecca tutti i cambi

