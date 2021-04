Sassuolo-Roma 2-2, le pagelle: fine (o quasi) rincorsa Champions per Fonseca

Sassuolo-Roma 2-2, le pagelle

ROMA

Pau Lopez 6: Non un sabato qualunque. A Reggio Emilia ha vissuto un anno fa una delle peggiori giornate della sua carriera, oggi prova a salvare la Pasqua della Roma con un miracolo su Raspadori. Peccato che sul corner successivo lascia Traorè in area piccola e che nel finale paga gli errori dei suoi difensori. Nel primo tempo pure era stato decisivo su Djuricic.

Karsdorp 6: Appende il cartello Torno Subito sulla fascia e si rimette al centro in una difesa falcidiata da infortuni e squalifiche. Parte con un bell’anticipo su Boga, ma per una buona mezz’ora si ritrova in un torello che mette in evidenza i limiti dell’olandese. Paradossalmente però è il migliore dei tre.

Cristante 4: Ormai fa il difensore, ma difensore non è. Lo si vede nei due buchi centrali in meno di 10 minuti che rischiano di mandare al tappeto la Roma. Attardato anche su Raspadori a fine primo tempo e costantemente in ritardo nell’uno contro uno, orribile la postura sul gol di Raspadori. Era pure diffidato e becca il giallo. Pasqua orribile.

Mancini 5,5: Corre a ripararsi dal freddo emiliano dopo le prime incursioni centrali. E’ spesso un filo avanti sulla linea e soffre i cambi di marcia di Raspadori che lo colgono spesso impreparato. Meglio quando prova ad aggredire.

Bruno Peres 5,5: Novantatre minuti inguardabili, tranne quello del gol che lo salva da bocciatura assoluta. Abbandona, infatti, Karsdorp al suo destino. E non lo fa per trovare chissà quale meta esotica ma per girovagare e calciare sassi dalle parti della rimessa laterale. Qualche urla dalla panchina lo riportano sul viale di casa, ma resta disattento pure in fase di copertura e sul gol di Traorè salta a vuoto senza un motivo. Nel finale regala due palloni.

Diawara 5,5: Si ritrova solo e viene portato fuori zona da Djuricic. Perde i tempi di movimenti e perde la pazienza tanto da prendere un giallo di frustrazione dopo un quarto d’ora. Dopo il vantaggio romanista cambiano gli equilibri e Amadou ritrova serenità ma non precisione negli appoggi.

Pellegrini 6,5: Lorenzo lascia spesso Diawara in balia del pressing neroverde. Per fare? Niente di che in avanti. Poi arriva l’episodio che cambia l’inerzia della giornata. Il rigore lo segna con freddezza e razionalità. E a fine primo tempo sfiora il raddoppio con un tiro da fuori. Prova a tenere unita la squadra nel finale. Non ci riesce.

Spinazzola 6: Stacca e riattacca la spina. I blackout arrivano nella zona di campo che lo vede spesso protagonista in negativo. La marcatura alle spalle di Traorè è roba da far vedere nelle scuole calcio. in senso negativo. Accende la luce davanti dove rantisce il solito chilometraggio tra le due stazioni arrivando in un paio di occasioni a sfiorare il solito assist decisivo. Lo fa quando serve un pallone di platino a Peres. Forza ed esplosività che lo aiutato pure in fase di recupero difensivo dove non sempre è irreprensibile.

Carles Perez 6,5: Lo spagnolo rimette la Roma sulla rotta giusta come la nave Ever Given nel canale di Suez. Dopo 8 minuti di tutto Sassuolo si prende il merito di svegliare i tifosi della Roma sul divano con un tiro centrale rimpallato da Marlon. Dopo il palo del Sassuolo è ancora lui che riprende in mano la telecamera con una mezza rovesciata scomposta che esalta Consigli. Poi viene abbattuto da Marlon in area dopo un’ottima giocata guadagnando un rigore sacrosanto. Nella ripresa altri guizzi e il calo clamoroso nel finale.

El Shaarawy 5,5: L’assist per Perez è segnale di intelligenza superiore così come l’interpretazione di sacrificio senza palla che aiuta tutta la squadra a coprirsi nei momenti di vento. Ha l’occasione per alzare la cresta al 58’ ma si fa murare da Consigli un tiro a botta sicura che urla vendetta. Un errore che pesa sulla valutazione finale di una gara rispettosa. (74’ Veretout 5,5: rodaggio pre Ajax, ma si vede che non è al meglio)

Mayoral 5: Un completo ectoplasma nella prima mezz’ora. Zero tiri, zero occasioni, pochi dialoghi. Poi c’è il tu per tu con Consigli: stop Real, conclusione un po’ meno. Da quel momento in poi dovrebbe cambiare qualcosa? E invece rinfila le pantofole. Ponte pasquale. (83’ Dzeko ng : pure lui sembra in vacanza da un bel po’)

Fonseca 5,5: Tra emergenza e turn over con vista Amsterdam mette in campo una Roma al limite del deprimente nelle scelte e nell’approccio. La squadra è slegata, non si aiuta, non collabora. E quando il Sassuolo B decide di accelerare evidenzia un mix di indifferenza e paura. Paulo è bravo a leggere con velocità e riesce a imporre una maggiore copertura del campo ai suoi. L’episodio rigore ha aiutato tanto, ma poi gli errori tornano a galla. I suoi ma soprattutto quelli di un gruppo indifferente a critiche e bocciature. La corsa Champions finisce qui.

SASSUOLO

Consigli 7: Al primo pericolo di Perez è attento, poi si fa spiazzare sul rigore prima di chiudere la porta a Mayoral. Nella ripresa si esalta su El Shaarawy e non può nulla su Peres. Ma è provvidenziale.

Toljan 5,5: Poco preciso nell’ultima intenzione e in affanno difensivo su Spinazzola che lo beffa al 68’. (76’ Haraslin 6: dà la scossa)

Marlon 5: Abbatte Perez in area e risulta tra i meno convincenti lì dietro.

Chiriches 6: Gioca con tranquillità togliendo spesso e volentieri la profondità a Mayoral.

Rogerio 6: Ha passo e tecnica sopra la media tanto da farla valere anche in fase di spinta. Se solo avesse maggiore continuità…

M. Lopez 6,5: Gioca a un tocco, e gioca quasi sempre bene. Quando si ostina nell’uno contro uno invece sbatte sul muro

Obiang 6,5: Fa legna e mantiene gli equilibri. Traoré 7: Orchestra bene nei primi minuti allargando il diaframma giallorosso. Poi si prende la scena prima con l’assist per Boga poi col gol facile facile.

Djuricic 5,5: Un giallo dopo nemmeno 70 secondi, un’occasione per segnare dopo poco più di 3 minuti. Inizio devastante, ma poi si ammoscia. (85’ Karamoko 6: bei numeri)

Boga 5,5: L’anno scorso massacrò la Roma nel 4-2 per i neroverdi, quest’anno deve riscattare una stagione grigia. Parte forte, fortissimo. Poi si perde tra numeri eccessivi da circo e si divora il gol del pareggio a porta spalancata.

Raspadori 7,5: Senza Berardi, Caputo e Defrel tocca al ragazzino. Dalle sue giocate nascono pericoli e sospiri di speranza. Mette in difficoltà Mancini e Cristante poi segna il gol dei sogni. Un classe 2000.

De Zerbi 6,5: Tantissime assenze comprese le scelte anti-Covid. Gioca una gara leggera, senza pensieri. Nella prima mezz’ora vincerebbe ai punti, ma nel calcio vince chi fa gol. Il Sassuolo li fa nella ripresa convincendo più della Roma nel complesso.

