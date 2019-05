Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta I tifosi contestano Pallotta, applausi per De Rossi

Sabato 18 Maggio 2019, 18:02

Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42 punti in classifica, vengono dalla sconfitta per 3-2 sul campo del Torino, mentre la Roma, che ha battuto 2-0 la Juventus all'Olimpico domenica scorsa e conta 62 punti in graduatoria, chiede i 3 punti per lottare fino alla fine con Atalanta e Milan per il quarto posto finale.LE FORMAZIONI:SASSUOLO: Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga. All: De ZerbiROMA: Mirante Florenzi Fazio Jesus Kolarov Cristante Nzonzi Under Zaniolo El Shaarawy Dzeko. All.: RanieriPorta bene il Mapei stadium ai giallorossi; nei 5 anni di ''vita'' dei neroverdi in Serie A, i giallorossi hanno vinto in Emilia Romagna tutti e 5 i precedenti, l'ultimo dei quali nello scorso campionato grazie ad un autogol del portiere Pegolo. I ragazzi di De Zerbi hanno vinto una sola volta nelle ultime 7 apparizioni di fronte ai propri tifosi, mentre i capitolini lontano dall'Olimpico sono imbattuti nelle ultime 3 partite giocate, nelle quali hanno totalizzato una vittoria e 2 pareggi.