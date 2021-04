Sassuolo-Roma 0-1 La diretta: Pellegrini segna su rigore e sfiora la doppietta

4' Raspadori aggancia un buon pallone arrivato dalle retrovie e calcia di prima intenzione. Pau Lopez respinge

1' st Si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' Non succede più nulla. Squadre negli spogliatoi

42' Pellegrini sfiora la doppietta: il destro a giro dal limite esce di pochissimo

39' Un pallone sguscia dopo un rimpallo in area della Roma, Pau Lopez chiude prontamente su Raspadori

38' El Shaarawy arriva con un attimo di ritardo sul cross in area dalla destra. Palla a Consigli

30' Borja Mayoral stoppa un pallone impossibile poi, solo davanti a Consigli, si fa ipnotizzare dal portiere neroverde

25' PELLEGRINI SPIAZZA CONSIGLI: ROMA IN VANTAGGIO!!! 0-1

24' Gran giocata di Carles Perez che viene buttato giù in area da Marlon. Rigore

23' Dopo una fase da Playstation, adesso i ritmi stanno calando

15' Diawara entra duro su Djuricic: cartellino giallo

14' partita vivissima. Dalla parte opposta ci vuole un super Consigli per respingere la conclusione acrobatica di Carles Perez

12' Sassuolo vicinissimo al vantaggio: improvvisa verticalizzazione di Djuricic per Maxime Lopez che calcia da ottima posizione e colpisce il palo

5' il sinistro a giro di Traorè passa lentamente vicino al palo alla destra di Pau Lopez

3' Sassuolo subito con Djuricic, chiude Pau Lopez

1' Partiti

La Roma deve assolutamente reagire dopo l’ultima sconfitta, pesante, contro il Napoli in campionato. Fonseca ha subito molte critiche e ha la necessità di un cambio di passo. Ma la partita di domenica è complicata perché in trasferta contro un Sassuolo sempre difficile da affrontare. Oltre agli squalificati Ibanez e Villar, danno forfait Mkhitaryan e Kumbulla, con l’albanese che ne avrà almeno per un altro mese.

I neroverdi non giocano da tre settimane complice il rinvio del match di San Siro contro l’Inter a causa dei casi di coronavirus. De Zerbi dovrà fare a meno di Bourabia, Berardi e Caputo, alle prese con problemi fisici vari, oltre che di Ferrari e Locatelli, in isolamente precauzionale dopo il rientro dalla Nazionale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, M. Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Fonseca

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Aprile 2021, 16:06

