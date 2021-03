Sassuolo-Napoli alle 18.30, le probabili formazioni: un paio di dubbi per De Zerbi, attacco obbligato per Gattuso

Punti importanti in chiave europea saranno in palio oggi a partire dalle 18,30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, tra Sassuolo e Napoli. In particolare i partenopei sono a ridosso della zona Champions League e credono ancora nel quarto posto. I neroverdi, nonostante gli otto punti di svantaggio, fanno la corsa sulla settima piazza che, stante così la classifica, darebbe l'accesso alle qualificazioni della neonata Europa Conference League.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL SASSUOLO

Dopo un periodo di vacche magre (solo due pareggi in cinque giornate tra inizio gennaio e inizio febbraio), i neroverdi hanno conquistato quattro punti nelle ultime due partite disputate, vincendo a Crotone e pareggiando il derby emiliano con il Bologna (anche se con il rimpianto di aver giocato a lungo in superiorità numerica). De Zerbi ha potuto preparare a lungo la sfida con il Napoli, avendo saltato venerdì la trasferta di Torino per le positività al coronavirus nel gruppo squadra granata. Il Sassuolo non avrà oggi Romagna, Bourabia, Chiriches e Boga. Dovrebbe essere il francese Maxime Lopez (più di Traore o Defrel) ad agire alle spalle della punta centrale Caputo, con Berardi e Djuricic a completare la trequarti. A centrocampo dubbio Obiang-Magnanelli.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

Il Napoli ha una tradizione favorevole a Reggio Emilia contro il Sassuolo: tre vittorie (l'ultima, l'1-2 del 22 dicembre 2019), tre pareggi e la sola battuta d'arresto del 23 agosto 2015, tra l'altro nell'esordio in campionato di Maurizio Sarri sulla panchina partenopea. Gli azzurri sono però reduci fuori casa da tre stop consecutivi (Verona, Genoa e Atalanta). Per tornare a marciare in trasferta, Rino Gattuso vuole ripartire dalle buone sensazioni lasciate dal 2-0 dello stadio Maradona sul Benevento, un risultato che pare abbia riportato un po' di serenità anche nel rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Saranno sempre fuori per infortunio Osimhen, Petagna e Lozano. Attacco quindi obbligato, con Politano, Mertens e Insigne, supportati da Zielinski. Emergenza pure in difesa: Koulibaly è squalificato e Manolas non è ancora pronto al rientro. Coppia forzata Maksimovic-Rrahmani. Mario Rui a sinistra dovrebbe riprendersi il posto da titolare, mentre a destra c'è il dubbio Di Lorenzo-Hysaj. Dubbio anche in porta tra Ospina e Meret.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. All.: De Zerbi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina (Meret); Hysaj, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.

