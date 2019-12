Sassuolo-Napoli 1-1 La Diretta Vantaggio di Traorè, pareggia Allan. Traversa di Callejon

Domenica 22 Dicembre 2019, 17:45

Sassuolo e Napoli sono protagonisti del posticipo domenicale di questa 17esima giornata di campionato. Gli emiliani sono reduci dal successo di Brescia colto nel recupero giocato mercoledì, che ha consentito loro di salire a 19 punti in classifica; prima trasferta per il Napoli targato Gattuso, che al suo esordio sulla prestigiosa panchina dei partenopei ha visto la propria squadra, al momento ferma con 21 punti in graduatoria, uscire sconfitta al cospetto del gagliardo Parma.(4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo​(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne​Il Sassuolo è imbattuto da 3 partite: prima il pareggio casalingo col Cagliari, poi il buon 0-0 di San Siro col Milan ed infine la vittoria nel recupero giocato mercoledì a Brescia; periodo nero per il Napoli, che in Serie A non vince da 8 partite, nelle quali ha collezionato 5 pareggi e 3 sconfitte.