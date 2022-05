Sassuolo-Milan, caos bagarini: biglietti online fino a tremila euro. Tifosi rossoneri inviperiti

Quanto si può essere disposti a spendere per la partita scudetto? È il dilemma dei tifosi del Milan, che a tre giorni dalla sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo che può valere il tricolore (ai rossoneri manca solo un punto per arrivare avanti all’Inter) devono fare i conti con grandi difficoltà nel trovare i biglietti per gli spalti del Mapei Stadium.

Dopo che nei giorni scorsi la vendita online aveva registrato code lunghissime - fino a 100mila utenti in coda - il conseguente sold out ha fatto esplodere il delirio dei bagarini: su eBay i prezzi sono saliti alle stelle, a cifre che in pochi possono permettersi. Dai 700 ai mille euro per un biglietto in tribuna in un settore qualsiasi, ma in alcuni annunci online si arriva anche a due o tremila euro: «Visibilità perfetta», specifica il venditore, e ci mancherebbe altro.

Sui social, però, in tanti sono inviperiti: in primis gli abbonati del Milan (della stagione pre Covid, dato che negli ultimi due anni non sono stati emessi abbonamenti), che si aspettavano una corsia preferenziale per chi ci è sempre stato. Stavolta i loro beniamini dovranno guardarli in tv.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA