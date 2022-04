Sassuolo-Juventus 1-2, le pagelle: Kean decisivo, Dybala non perdona

Sassuolo-Juventus 1-2, le pagelle dei bianconeri di Allegri.

SZCZESNY 6 Due belle parate su Berardi e Scamacca. Si fa però sorprendere sul primo palo dall'1-0 di Raspadori.

DE SCIGLIO 6,5 Intraprendente sulla corsia di destra. Non sempre preciso, ma mette in mezzo alcuni palloni interessanti.

RUGANI 6 Schierato a sopresa dal primo minuto, non demerita facendo a sportellate con Scamacca (9' st Chiellini 6,5: preciso e puntuale negli anticipi).

BONUCCI 6 Il tacco di Berardi a liberare Raspadori sorprende anche lui. Si riscatta con un grande lancio che innesca l'azione della rete di Kean.

ALEX SANDRO 6 Altra partita votata più alla fase difensiva, almeno sino all'assist per Kean, ad opera proprio del brasiliano.

BERNARDESCHI 5,5 Inizia in maniera vivace con alcune discese sulla destra, poi prende un colpo alla schiena e cala alla distanza (42' st Miretti ng).

DANILO 6 Non al 100% a causa di una fascite plantare, ha anche il compito di “prendere” Raspadori quando fluttua tra le linee.

ZAKARIA 6 Ha il merito di toccare per Dybala in occasione del gol dell'1-1. Per il resto fa legna a centrocampo.

RABIOT 5,5 Non ripete la bella partita di Coppa Italia con la Fiorentina. Tanti gli errori in appoggio del francese, più volte richiamato da Allegri. Decisamente meglio nella ripresa.

DYBALA 6,5 Conclude un primo tempo opaco con un gran numero che fa uscire la Juventus dalle difficoltà. È il suo settimo gol in carriera al Sassuolo. (9' st Vlahovic 5,5: pochi palloni giocabili).

MORATA 6,5 Recupera il pallone (forse con un fallo) che porta al gol di Dybala. Ad inizio ripresa solo un grande Consigli gli nega la rete (22' st Kean 7: quasi costringe Chiriches all'autorete. Entra benissimo in partita, segnando il gol decisivo).

ALLEGRI 6,5 Fa con quello che ha viste le tante assenze. Azzecca il cambio di Kean, ottenendo di lotta e di sostanza un successo preziosissimo, che avvicina la Juventus non solo al quarto posto aritmetico, ma anche alla terza piazza del Napoli.

