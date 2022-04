Diretta Sassuolo-Juventus, formazioni ufficiali: fuori Vlahovic, in attacco Morata-Dybala. Scamacca dal 1'

Diretta Sassuolo-Juventus. Neroverdi e bianconeri chiudono il turno di Serie A, scendendo in campo lunedì 25 aprile alle 20:45. Motivazioni diverse al Mapei Stadium, ma la partita promette spettacolo. La squadra di Allegri spera di sfruttare i passi falsi di Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina per avvincinarsi al terzo posto e chiudere il discorso quarto porto. Fuori Vlahovic nell'undici titolare, in attacco il tandem Morata-Dybala.

Formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Sassuolo e Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; la partita di Reggio Emilia sarà visibile anche in streaming su Now, su Dazn e attraverso l'app Sky Go.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Aprile 2022, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA