Sassuolo-Inter 1-2, le pagelle: Dzeko determinante, Dumfries una roccia. Lautaro, che sfortuna

Al Mapei Stadium finisce 1-2 la sfida tra Sassuolo e Inter, che apre la nona giornata di Serie A. Decisiva la doppietta di Edin Dzeko (una rete per tempo), in mezzo il pari temporaneo di Davide Frattesi.

LE PAGELLE DELL'INTER

ONANA 6,5 Scelto ancora una volta al posto di Handanovic, è impegnato fin dal primo minuto. Riesce sempre a sventare ogni possibile occasione avversaria. Non può nulla sul gol del pari.

D'AMBROSIO 6 Salle sue parti si muove spesso Laurienté e lo tiene a bada, non senza qualche difficoltà. Dopo un giallo rimediato a inizio ripresa proprio sull'attaccante neroverede che lo supera in velocità, Inzaghi decide di metterlo fuori. (Dal 13' st SKRINIAR 6 Molto attento, si tiene solo troppo a distanza sul cross che porta al pari)

ACERBI 6,5 Ancora una prova positiva dell'ex laziale, che si sta conquistando la fiducia del gruppo e dei tifosi, dopo un iniziale eccessivo scetticismo. In pratica le punte del Sassuolo, specie Pinamonti, non passano mai.

BASTONI 5,5 Sporca una buona prestazione, senza acuti, con il posizionamento errato in occasione del pareggio di Frattesi, dove stringe troppo in mezzo lasciando spazio all'avversario.

DUMFRIES 6,5 Sulla sua fascia ha quasi sempre vita facile. Si vede molto nella prima parte di gara, quando crea diverse opportunità per i suoi, spegne il motore a metà e riprende nel momento decisivo, quando c'è da trovare la spinta per chiudere davanti agli avversari.

BARELLA 6 Va molto a strappi il centrocampista nerazzurro, che non è ancora quel giocatore esplosivo che abbiamo visto in altri anni. Gli manca la gamba dei tempi migliori ma comunque quando c'è da raddoppiare e fare pressione lui c'è quasi sempre. (Dal 39' st GAGLIARDINI SV)



