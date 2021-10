Le pagelle di Sassuolo-Inter 1-2: Dzeko entra e cambia la partita, ai neroverdi non bastano Berardi e Boga

LE PAGELLE DEL SASSUOLO

CONSIGLI 6

Incolpevole sul gol di Dzeko. Para bene su Barella.

MULDUR 5,5

Si fa sovente sopraffare da Perisic.

CHIRICHES 6

Quando entra Dzeko sono dolori.

FERRARI 5,5

Contenere Correa e Lautaro non è un problema. Ma sull'1-1 è in ritardo su Dzeko, facendosi sorprendere dal bosniaco.

ROGERIO 6

Va un paio di volte alla conclusione.

M.LOPEZ 6,5

Costruisce il gioco del Sassuolo e distrugge quello dell'Inter con grande qualità. Un incubo per Brozovic. Cala alla distanza.

FRATTESI 6

Qualità e quantità al servizio del Sassuolo. Sino a quando ne ha (41' st Scamacca ng).

BERARDI 6,5

Ispirato. Segna un rigore in modalità perfezione ed impegna Handanovic con il destro, il suo piede in teoria sbagliato.

DJURICIC 6

Va a strappi, ispirando Berardi e Boga. Esce stremato (30' st Traore ng:)

BOGA 6,5

Fa impazzire l'Inter a lungo, procurandosi il rigore dell'1-0. È uno degli ultimi ad arrendersi.

DEFREL 5,5

Ha un paio di opportunità, ma non le sfrutta (19' st Raspadori 5,5: non fa la differenza, entrando nel momento della furia nerazzurra).

DIONISI 6,5

Per quasi un'ora il suo Sassuolo fa vedere i sorci verdi all'Inter. E anche dopo lo strappo vincente nerazzurro i neroverdi provano a rimettere in piedi il match.

LE PAGELLE DELL'INTER

HANDANOVIC 7

Nulla può sul rigore di Berardi. Attento su Defrel e sullo stesso Berardi. Rischia il rosso a fine primo tempo su Defrel lanciato a rete, forse graziato da Pairetto e dal Var. Nella ripresa bellissimo intervento su Boga. Ferma anche Berardi.

SKRINIAR 5

Boga lo punta e lui lo stende senza mezzi termini per il rigore dell'1-0.

DE VRIJ 5

Mister sicurezza questa volta sbaglia molti appoggi, lanciando gli attaccanti del Sassuolo.

BASTONI 5,5

Coinvolto nelle difficoltà della difesa nerazzurra. Partecipa molto, come al solito, alla costruzione offensiva (12' st Dimarco 6: dà il proprio contributo allo strappo decisivo entrando dalla panchina.).

DUMFRIES 5

Dalla sua parte c'è traffico (Boga) e l'olandese fa fatica a districarsi. Anche se l'assist di testa per Perisic nel primo tempo mancava solo di essere spinto in rete (12' st Darmian 6,5: non teme Boga, a differenza di Dumfries).

BARELLA 6

Corre molto, ma gli spazi a centrocampo per agire sono strettissimi. Sino a quando i cambi stravolgono l'Inter. Accelera anche lui.

BROZOVIC 6,5

Il Sassuolo lo prende di mira: il croato non deve impostare tranquillamente. Missione compiuta, sino al tracciante che lancia Dzeko in occasione del rigore dell'1-2.

CALHANOGLU 5

L'inizio è promettente, poi esce ancora dalla partita (12' st Vidal 6,5: partecipa alla carica che permette all'Inter di ribaltare il risultato).

PERISIC 7

Scappa sovente a Muldur sulla sinistra, da dove mette in imbarazzo il Sassuolo. Anticipato in extremis da Defrel, non può spingere in porta l'1-1. Splendido l'assist per l'1-1 di Dzeko.

CORREA 5

Prova alcuni spunti, ma è evanescente (12' st Dzeko 8: non c'è molto da dire: entra e cambia la partita, segnando alla prima palla toccata e procurando il rigore).

LAUTARO MARTINEZ 6

Un assist per Barella in apertura e niente altro, sino al rigore, battuto magnificamente (43' st D'Ambrosio ng).

SIMONE INZAGHI 7

Nel momento di maggiore difficoltà dell'Inter sfrutta la sua panchina d'oro e cambia la partita con quattro cambi. Vince una partita soffertissima.

