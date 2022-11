Sarri ordina alla Lazio: «Voglio la qualificazione» Domani alle 18,45 in casa del Feyenoord

di Enrico Sarzanini

Questa sera il Feyenoord poi la Roma domenica in campionato. In quattro giorni la Lazio può indirizzare la sua stagione. Primo step l’ultima giornata dei gironi di Europa League (ore 18.45, Dazn e Sky) obiettivo qualificarsi da prima per evitare i sedicesimi della competizione che vedrà scendere le squadre eliminate dalla Champions.

Sarri preferisce non fare troppi calcoli anche perché vuole archiviare in fretta la sconfitta interna contro la Salernitana: «Io non penso a domenica - spiega - per me chi sta bene gioca e chi sarà in campo dovrà dare il 101%. Le partite se non le aggredisci le subisci, basti pensare alla cazzata che abbiamo fatto nell’ultima gara. Ci teniamo molto a superare il turno soprattutto da primi senza fare calcoli su Conference o cose varie».



