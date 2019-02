Sarri ko a Wembley, il City vince contro il Chelsea ai rigori. Il portiere Keba rifiuta il cambio

Il giallo del cambio del portiere, con Keba infortunato che si rifiuta di lasciare il posto a Caballero, prima del ko. Finisce male la giornata di Maurizio Sarri a Wembley, L'ex allenatore del Napoli ha perso contro l'amico Pep Guardiola e soprattutto non ce l'ha fatta a conquistare il suo primo trofeo in Inghilterra. Il Manchester City ha infatti battuto il Chelsea per 4-3 dopo i rigori (0-0 dopo i tempi supplementari) nella finale della Coppa di Lega.



Nei momenti finali del match, prima dei tiri dal dischetto, Sarri ha litigato con il suo portiere Kepa Arrizabalaga (pagato 80 milioni la scorsa estate, record assoluto per un estremo difensore) perché questi non aveva voluto uscire nonostante avesse accusato poco prima, in campo, il riacutizzarsi di un problema fisico avuto in settimana. E Sarri, che aveva fatto scaldare il suo dodicesimò Caballero si è infuriato, al punto da dirigersi verso gli spogliatoi prima di ripensarci e tornare indietro. Poi è stato trattenuto da Rudiger mentre, dopo il fischio finale e prima dei rigori, si stava dirigendo visibilmente alterato verso Kepa. Contro il Man City il Chelsea di Sarri aveva già perso, a inizio stagione, la sfida per il Charity Shield. Decisiva la trasformazione di Sterling, dopo gli errori di Jorginho e David Luiz (Chelsea) e Sanè (City) che si è fatto respingere il tiro proprio da Keba. Ultimo aggiornamento: 20:51





