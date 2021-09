Sarri punge la Roma: «Il rigore su Zaniolo lo hanno visto solo l'arbitro e la Var»

Carica, ottimismo ed un pizzico di polemica: mai scontato Maurizio Sarri anche sulla panchina della Lazio conferma di essere un allenatore genuino che dice sempre quello che pensa. Archiviata la bella vittoria contro la Roma le attenzioni sono rivolte alla gara contro la Lokomotiv Mosca di questa sera (ore 21, Sky Sport e Dazn) allo stadio Olimpico, seconda giornata dei giorni di Europa League: «Giocare con alte motivazioni una partita riesce a tutti, con altissime motivazioni per 2 mesi a pochi, per 10 mesi solo ai vincenti. Per noi è un test: abbiamo fatto un gran derby, ora dobbiamo dimostrare di andare avanti con alte motivazioni».

Mourinho attacca la Lazio: «Abiamo dominato, loro avversari "piccoli"»

Domenica la gara di Bologna in campionato, Sarri non ha gradito la scelta di farla giocare a 61 ore dal match di oggi («E' fuori dal mondo ma dobbiamo adeguarci») scatenando la reazione della Lega Calcio: «Non conosce il regolamento».



C'è spazio anche per tornare sulle polemiche del derby: «Leiva aveva subito e non fatto fallo. E si protesta su un rigore che non poteva mai esserci visto che Zaniolo era in fuorigioco. Poi penso che il rigore per la Roma l'abbiano visto solo arbitro e Var».



Dopo la sconfitta a Istanbul contro il Galatasaray, con il Lokomotiv vietato sbagliare: «Li ho affrontati due anni fa con la Juventus, abbiamo vinto ma furono due gare molto sofferte in Champions». Poi le parole al miele verso la Lazio: «Qui sto benissimo, mi dà gusto, mi diverto, vedo grande applicazione in allenamento. Con la società mi trovo bene».

Milinkovic invece fissa gli obiettivi: «Sarri l'ha vinta, ora ci proviamo anche noi. Abbiamo motivazioni, proveremo ad andare il più avanti possibile».



Possibile turn over questa la probabile formazione: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.

