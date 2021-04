La Roma oltre Fonseca, Sarri in pole per la panchina

La Roma guarda oltre Fonseca già da qualche settimana. L’addio del portoghese d’altronde sembra ormai certo e dovrebbe concretizzarsi addirittura nel caso in cui dovesse vincere l’Europa League. Il nome passato in pole è quello di Maurizio Sarri. I primi contatti risalgono a un paio di mesi fa quando la panchina del portoghese scricchiolava già dopo l’eliminazione con lo Spezia. Dai contatti si è passati agli incontri. Non più solo tra il suo agente Ramadani e Tiago Pinto, ma addirittura con i Friedkin. E sarebbero stati incontri (di cui almeno uno virtuale) molto positivi tanto da mettere l’ex juventino in assoluta pole per la panchina della prossima stagione. A Sarri, infatti, il progetto Roma piace eccome visto che potrebbe sviluppare un laboratorio a medio-lungo termine come fatto a Napoli. A meno di ripensamenti di Allegri sembra lui il favorito ad essere il primo allenatore scelto dai Friedkin.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 14:41

