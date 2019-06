Finisce la telenovela: è Sarri il nuovo allenatore della Juve. I pregi e i difett

TORINO - La telenovela si è conclusa alle 15 in punto di ieri, con l'attesissimo annuncio: «Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve». Il Comandante e la Signora si sono uniti per tre stagioni. L'intesa prevede uno stipendio da 6 milioni annui più bonus. Al Chelsea andrà invece un indennizzo da circa 3 milioni. La classe operaia va in paradiso. Di più: entra nei quadri della Juve-FCA, con buona pace dei tanti tifosi guardiolisti. L'accoglienza, ça va sans dire, sarà la stessa riservata cinque anni fa dalla piazza bianconera ad Allegri: pessima.



L'altra certezza è che il 45° allenatore della storia juventina rivoluzionerà il gioco ma non il modulo. Avanti con il 4-3 e fantasia che predicava Allegri. Il sistema verrà cucito addosso a Cristiano Ronaldo, candidato a tornare al ruolo di centravanti ricoperto negli ultimi suoi anni al Real Madrid., si aprirà un casting per la parte da trequartista. In casa c'è Dybala, reduce da 90' in panchina nel ko della sua Argentina (0-2) contro la Colombia in Copa America.



La Joya è stato uno dei primi a mettere il like alla notizia di Sarri juventino, ma la sua permanenza è ancora incerta. Al momento per il ruolo di trequartista è in pole Bernardeschi, seguito da Ramsey e dalla possibile new-entry James Rodriguez. La Juve ha sorpassato il Napoli nella corsa al colombiano, ma il Real Madrid per il prestito con obbligo di riscatto chiede ben 55 milioni.



Da un matrimonio a un divorzio, quello tra Pogba e lo United: «Penso che sia un buon momento per cominciate una nuova sfida altrove», dice forte e chiaro il Polpo, corteggiato da Real Madrid e Juve.

I primi devono fare cassa, dopo gli oltre 300 milioni spesi tra Hazard, Militao, Jovic, Mendy e Rodrygo. La Juve ha affidato la missione-Pogba a Nedved, in stretto contatto con l'agente Raiola. L'idea è di inserire Cancelo come parziale contropartita tecnica. Il problema è lo scontrino da 165 milioni che vorrebbero battere i Red Devils.

