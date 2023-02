Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: «Odio la Juventus, sono tifosissimo del Napoli». Bufera dopo le frasi choc

Ciro Santoriello nella bufera. Il pm che si sta occupando dell'inchiesta "Prisma" e indaga sulla Juventus, è finito nel mirino dei tifosi bianconeri per alcune frasi pronunciate nel 2019, che sono state rievocate nelle ultime ore: «Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juve - le parole del magistrato -. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro il ladrocini in campo». Nel video completo, secondo quanto apprende l'ANSA, Santoriello stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della Juve al termine di quell'indagine.

Chi è Santoriello

Santoriello aveva già indagato sulla Juventus, per il caso di presunta irregolarità nei bilanci per gli anni 2015 e 2016 e, in particolare, la mancata iscrizione nel fondo "oneri e rischi" di una somma per far fronte, in futuro, ad eventuali risarcimenti danni conseguenti ad azioni civili in relazione al caso Calciopoli. In quel caso aveva però chiesto l'archiviazione. «Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui», le parole del ministro riportate sul suo profilo Twitter.

Bufera social

Inevitabile che la vicenda prendesse quota anche sui social. Su Twitter le citazioni della parola Santoriello hanno superato Terremoto e Sanremo2023. «Solo in Italia queste cose, vogliamo uno stato più giusto, adesso si faccia chiarezza. Elkann deve farsi sentire», sono alcune delle frasi che scrivono i tanti juventini indignati.

"ODIO la Juventus" dice il PM che ha chiesto il rinvio a giudizio dei suoi dirigenti.

