Il sogno del Sangiuliano City, diventare la terza squadra di calcio di Milano tra i Professionisti. E intanto è a un passo dalla serie C

A Milano il calcio è Inter e Milan, poi più nulla. E se nascesse una piccola, piccolissima realtà sportiva con il pazzo sogno di diventare il terzo polo pallonaro nella periferia lombarda? Qualcosa eppur si muove. Nella serie D, girone B, nei campionati dilettanti lontani anni luce dai palcoscenici della serie A, c’è un club che sa solo vincere. E’ il Sangiuliano City Nova, che rappresenta San Giuliano Milanese, periferia di Milano, meno di 40mila abitanti che gioca in casa a Nova Milanese. Ebbene, i gialloverdi di periferia sono primi, solissimi, al comando con 53 punti, nove in più del Brusaporto. La serie C è vicina, vicinissima, così come il professionismo.



Sangiuliano diventerebbe la terza squadra di Milano nel calcio che conta; certo, lontana da Inter e Milan ma un club professionistico in piena regola. «Lavoriamo da anni per questo sogno», ripete da tempo Giovanni Luce, imprenditore, partito dalla Seconda categoria e poi, passo dopo passo, arrivato fino alla soglia della serie C.



La bella storia del Sangiuliano City Nova è fatta di personaggi appassionati e di professionisti esperti. Lo è il presidente Luce, lo è il tecnico Andrea Ciceri, lo è soprattutto un calciatore come Manuel Pascali, capitano gialloverde, con una esperienza di alto livello in Scozia, con il Kilmarnock, in massima serie. E lo è anche un bomber da quasi 200 reti in carriera come Carlo Emanuele Ferrario.



«Noi siamo pronti al salto di qualità e pronti a fare calcio tra i professionisti» ripete il presidente Luce che ha messo su, insieme al figlio Andrea, una struttura competitiva, che ha anche un settore giovanile di qualità. I media si stanno accorgendo del Sangiuliano: un po’ di articoli sui giornali e tanta gente al Comunale di Nova Milanese ogni domenica. Mancano 13 giornate alla fine del campionato e alla promozione in serie C, già Prima Divisione. Vietato sbagliare, la strada per la terza squadra metropolitana a Milano è tracciata. In fondo, la storia recente insegna, con gli esempi di Chievo Verona, Sassuuolo, Monza. Perchè no, anche Sangiuliano City...

