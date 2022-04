Sampdoria-Roma 0-1, le pagelle: Mkhitaryan da Emporio Armeno, Zalewski sorprende ancora

Sampdoria-Roma, le pagelle del match

RUI PATRICIO 6 Urla e strepita quando la Roma si abbassa troppo. Con le mani dice ciao ciao due volte a Caputo

MANCINI 6 Amarezze mondiali e qualche sbavatura. Caputo gli regala qualche ansia di troppo

SMALLING 6 Keep calm, ma non troppo. La Samp arriva spesso in area nei primi minuti ma trova quasi sempre testa e piedi del gigante inglese. Troppo relax nella ripresa

IBANEZ 6 Un giallo scomodo dopo 8 minuti. Lo gestisce bene e non lascia briciole dal suo lato del tavolo

KARSDORP 6,5 Treno sempre in orario. Quando c’è da tornare e quando c’è da andare sul fondo.

CRISTANTE 6,5 Non è un play, ma si sforza di esserlo e dialoga bene in quasi tutte le zone del campo. Occhio a sottovalutarlo sul mercato

OLIVEIRA 5,5 Bravo a far abbassare i battiti. Lo fa anche troppo nella ripresa quando perde palloni pericolosi (91’ Bove sv)

ZALEWSKI 7 Ragazzino a chi? Il polacco mette a registro un’altra prova di coraggio e cervello dopo un’inizio gara non facilissimo (81’ Vina 5: in tempo per regalare speranza alla Samp tra sbavature e dormite)

PELLEGRINI 6,5 Prende calci e gomitate. Ricambia quando può e appena ha campo a disposizione diventa protagonista. Giallo voluto. (91’ Kumbulla sv)

MKHITARYAN 7,5 Da Emporio Armeno. Elegante quando c’è da gestire sulla trequarti, affascinante e concreto quando c’è da concretizzare. Rinnovo meritato.

ABRAHAM 6 Niente fuochi d’artificio in stile derby, ma entra nell’azione del vantaggio ed esce per un dolore alla spalla. Lo abbiamo visto meglio (81’ Shomurodov sv: profondità e poco più)

MOURINHO 7 Niente cali post derby. La sua Roma è compatta e gioca anche bene nel primo tempo. Poi subentra troppo relax. Con o senza Zaniolo contano solo i tre punti

Domenica 3 Aprile 2022, 20:00

