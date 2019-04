Dzeko e De Rossi, i "vecchietti" fanno risorgere la Roma. Ora si può credere nella Champions

C'è ancora speranza. La Roma non molla, a Genova vince contro la Sampdoria e si rimette in corsa per l'Europa, visto anche la sconfitta del Milan a Torino contro la Juve. Giallorossi trascinati da De Rossi, autore del gol partita e da Edin Dzeko, subentrato nel secondo tempo e decisivo nel dare una svolta al gioco offensivo giallorosso.



Grinta, cuore e determinazione. E’ questo il succo della prova della Roma che sbanca meritatamente Marassi, superando la Sampdoria. Non è una Roma bella o che ruba l’occhio, ma questa volta ha dimostrato compattezza difensiva, carattere e concentrazione. Solo nel finale, durante l'assedio della Samp, la Roma ha lasciato qualcosa agli avversari; anche se, va ricordato, proprio nell'ultimo minuto di recupero ha cercato di rovinare tutto con l'ennesimo disattenzione difensiva.



Ranieri ha fatto sin dall’inizio una scelta radicale: rinunciare a costruire il gioco da dietro. La Roma ha sempre iniziato l’azione con il lancio lungo di Mirante, sia per evitare errori fatali – che sono stati una costante della stagione giallorossa - sia per saltare il pressing della Sampdoria, una delle armi più importanti della squadra di Giampaolo.



L’ingresso di Dzeko ha completamente cambiato la Roma. Innanzitutto è aumentato il potenziale offensivo, vista anche la prova opaca di Schick, ma soprattutto i giallorossi hanno ritrovato il loro regista, l'uomo in grado di far girare palla nella metà campo avversaria.



La differenza l'ha fatta la compattezza difensiva della Roma. Una solidità difensiva che raramente si era vista in questa stagione, con le due linee strette, e gli esterni offensivi che si sono sacrificati molto per aiutare De Rossi e Cristante in mezzo al campo.



Un’ultima annotazione sulla situazione fisica della Roma. Stasera, dopo Perotti e Sartor appena tre giorni fa, si è fermato anche Karsdorp, pare un problema al flessore. L’olandese in quel momento era uno dei migliori in campo e una delle armi più efficaci anche in attacco per i giallorossi. Sicuramente Roma anche sfortunata sotto questo punto di vista, ma è inaccettabile che nel corso di una stagione si collezionino così tanti infortuni



Ultimo aggiornamento: 22:43





