Carissimi nemici: Mourinho ritrova l'allievo Stankovic. Con la Samp tocca a Belotti-Abraham

di Francesco Balzani

Nemici, ma solo per 90 minuti. E anche controvoglia. Josè Mourinho e Dejan Stankovic per la prima volta si ritroveranno da avversari. Loro che sono amici veri da una vita, loro che hanno vinto di tutto insieme ai tempi d’oro interisti e che ancora oggi si sentono e si videochiamano almeno una volta a settimana. Stesso Dna quello del maestro e dell’allievo che alle 18,30 a Marassi si sfideranno per punti pesanti. La Roma di Mou, infatti, vuole restare aggrappata al treno della Champions e superare in classifica la Lazio nonostante infortuni e difficoltà mentre la Samp dell’ex laziale ha bisogno di respiro per la salvezza.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA