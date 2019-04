Sampdoria-Roma, dalle 20.30 La Diretta Per blucerchiati e giallorossi ​l'ultima chiamata per l'Europa

Ultimo aggiornamento: 18:16

Ultime chance per la Sampdoria di mister Giampaolo per inserirsi nella lotta alla conquista di un posto in Europa per il prossimo anno; a Marassi oggi arriva la Roma, compagine in netta crisi che tuttavia precede di 3 punti i blucerchiati in graduatoria. Entrambe le squadre vengono da un turno infrasettimanale non positivo: sconfitta a Torino per 2-1 per quanto concerne i padroni di casa, pareggio casalingo in rimonta per i capitolini nel 2-2 con la Fiorentina.LE FORMAZIONI:SAMPDORIA:ROMA:Delle rimanenti 8 partite di campionato, la Sampdoria ne giocherà ben 5 in casa e solo 3 in trasferta: questo potrebbe costituire un motivo di vantaggio per i blucerchiati nella corsa alla qualificazione europea. Non benissimo l'andamento della Roma fuori casa nel campionato in corso: 19 i punti conquistati dai giallorossi lontano dall'Olimpico - ultimo successo il 2-3 a Frosinone del 23 febbraio scorso - a fronte dei 29 ottenuti in casa a parità di numero di partite giocate.