Sampdoria-Parma, dalle 18.00 La Diretta le probabili formazioni

Domenica 8 Dicembre 2019, 16:12

Va in scena a Marassi, per la 15esima giornata di Serie A, la sfida tra Sampdoria e Parma, formazioni entrambe reduci da due sconfitte subite in occasione dello scorso turno di campionato. I blucerchiati, impegnati a Cagliari nel posticipo di lunedì sera, hanno visto sfumare un doppio vantaggio, perdendo 4-3 contro i sardi; i ducali, dal canto loro, hanno retto 88 minuti la sfida del Tardini contro il Milan, per poi cedere nel finale anche a causa di un proprio pasticcio difensivo.(4-4-2) Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbidini. All.: Ranieri(4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D'AversaSampdoria alla ricerca della terza vittoria casalinga stagionale: è a Marassi, statistiche alla mano, che i blucerchiati devono cercare di costruire il percorso per uscire dalla crisi, alla luce dei 9 punti conquistati in casa sui 12 al momento detenuti in classifica; l'unica vittoria stagionale lontano dal Tardini per il Parma è quella della seconda giornata a Udine, 1-3 il finale, poi 2 sconfitte e 3 pareggi consecutivi.