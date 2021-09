Diretta Sampdoria-Napoli 0-4 live: Candreva prova a sbloccare i blucerchiati

SEGUI LA DIRETTA DI SAMPDORIA-NAPOLI

2° TEMPO

59' - Poker di Zielinski, che insacca alle spalle di Audero di sinistro con un colpo di prima. Torna alla rete il polacco.

50' - Osimhen ipoteca subito il match in apertura di secondo tempo, mettendo a segno una doppietta.

1° TEMPO

39' - Raddoppio del Napoli, che va a segno con Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo calcia dal limite dell'area un pallone che gli era stato appoggiato da Insigne spalle alla porta, avendo il tempo per prendere la mira ed angolare alla destra di Audero.

35' - Grande occasione per i padroni di casa, che con Candreva arrivano al tiro dal limite dell'area. Il tiro del classe '87 però finisce alto sulla porta di Ospina.

21' - Gol annullato ad Osimhen, scattato in posizione irregolare sull'assistenza di un compagno. Il grande pallonetto da fuori area finisce in rete, ma l'arbitro annulla.

10' - Il Napoli passa subito in vantaggio, con una rete di Osimhen, che colpisce in porta dopo una bella imbeccata di Insigne. Un Audero non troppo convinto non riesce a spingere via il pallone prima che varchi la linea di porta.

1' - Fischio d'inizio dell'arbitro Paolo Valeri. Inizia l'incontro.

Quattro su quattro è lo score del Napoli versione 2021/2022, e si parla di vittorie, chiaramente, con l'unico neo stagionale targato Europa League e che non fai poi neanche tanto male, dato che è arrivato nella difficile trasferta di Leicester e si è comunque concretizzato in un pareggio che vale sia un punto sia tanto tanto morale in più. Quattro vittorie con avversarie neanche tanto cenerentole, dato che alla terza di campionato l'armata Spalletti ha incocciato anche la Juventus, battuta 2 a 1 in rimonta con la complicità di Politano, ma soprattutto di Szczesny prima e Kean poi. E oggi ad aspettare Partenope c'è la Sampdoria di D'Aversa, solo 5 punti in 4 partite ma l'unica squadra ad aver fermato i campioni d'Italia in carica fino ad ora. Mica male, dopotuttto. Il match è in programma per le ore 18.30 allo Stadio Luigi Ferraris in Marassi di Genova, e sarà diretto da Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Ecco le formazioni ufficiali.

Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. Roberto D'Aversa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Luciano Spalletti

Dove vederla in streaming e tv

Sampdoria-Napoli è un'esclusiva Dazn, pertanto sarà possibile vedere la partita solo sui canali ufficiali del colosso britannico, ed esattamente: sul sito ufficiale per i clienti che desiderano vedere il match dal proprio personal computer, mentre attraverso l'app ufficiale per chi volesse vederla su dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.) o sul proprio televisore di casa (a patto che sia una smart tv).

