Live Sampdoria-Inter in diretta 1-2. Fine primo tempo, Lautaro rimette la freccia dopo il pareggio di Yoshida

SEGUI LA DIRETTA

PRIMO TEMPO

44' ​Lautaro al volo riporta in vantaggio i nerazzurri su assist di Barella

42' Skriniar di testa tira alto da sviluppo di calcio d'angolo

34' Yoshida pareggia i conti su disattenzione della difesa nerazzurra

31' Lautaro si fa murare da Audero da distanza ravvicinata

24' Calhanoglu ci prova dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta

18' Dimarco sblocca il match di Marassi con una punizione dal limite che arriva proprio sotto l'incrocio dei pali, l'ex Verona bacia così l'esordio da titolare con la maglia dell'Inter

4' La prima occasione è dei genovesi: cross in area di Augello per Thorsby che spara alto sopra la traversa

1' Orsato, tornato ad arbitrare l'Inter dopo tre anni, fischia l'inizio del lunch match tra Sampdoria e la squadra di Simone Inzaghi

Per tenere il passo del Napoli, per una notte (forse) solo in testa alla classifica della Serie A, l'Inter di Simone Inzaghi ha un solo risultato domani a Marassi contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa, e sì: è la vittoria. D'altra parte, però, il lunch match di Genova potrebbe regalare ai blucerchiati i primi tre punti tondi dopo la sconfitta con il Milan e il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo. La speranza, tra l'altro, è anche quella di sbloccarsi sotto porta, un problema che non affligge l'undici del tecnico piacentino che all'attivo ha sette gol fatti e solo uno subito (quello con il Verona).

Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 22 Yoshida, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 5 Silva, 2 Thorsby, 38 Damsgaard; 10 Caputo, 27 Quagliarella. All. D'Aversa

INTER (3-5-1-1) 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 9 Dzeko. All. Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Sampdoria e Inter delle 12:30 verrà trasmessa sia da DAZN, sia da Sky Sport. Sarà quindi possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. Mentre su Sky sarà visibili ai canali Sky Sport Calcio (202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 13:21

