Sampdoria, striscione di minacce contro Ferrero

Non c'è pace per il presidente della Sampdoria, neanche durante le festività: «25 dicembre, pranzo di Natale. Ferrero scegli bene il tuo locale». E' questo il testo delle minacce apparse su uno striscione nei pressi dello stadio Luigi Ferraris. Il riferimento, inquietante, è chiaramente ai blitz avvenuti nei mesi scorsi con i tifosi che aspettavano il presidente della Sampdoria fuori da due ristoranti per accoglierlo con cori e insulti ma senza mai contatto fisico. Ora questo striscione dal contenuto minaccioso alza la tensione intorno al patron doriano sempre nel mirino della contestazione da oltre un anno.



Mercoledì 25 Dicembre 2019, 14:31







