Sampdoria, Di Francesco: «La cessione del club? Ora ho tutto più chiaro»

Il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco in conferenza stampa a Bogliasco prima del match con la Lazio ha parlato del futuro societario del club. Dopo la lettera d'intenti tra Massimo Ferrero e il gruppo di Gianluca Vialli, la trattativa ha avuto un accelerazione: «Dopo la gara col Crotone ho detto che volevo chiarezza e qualcosa c'è stato. Noi siamo sempre stati concentrati sul campo. L'altro giorno ho visto una foto bellissima di Vialli da calciatore, pensavo che il direttore sportivo me lo avesse preso. Era un grandissimo attaccante», conclude il tecnico che aggiunge: «Nel mio modulo di gioco sarebbe stato un centravanti e non un esterno».



VERSO LA LAZIO

«Mi aspetto che il Ferraris sia una bolgia ma toccherà anche a noi trascinare i tifosi». Si alza il sipario sulla nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco, la sfida domani sera a Genova con la Lazio è già un test importante per una squadra che ha cambiato modulo puntando sul tridente offensivo. Le sensazioni? «Sono convinto che faremo una grande prestazione», dice. Sabato 24 Agosto 2019, 14:07







