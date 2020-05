La Sampdoria annuncia: ci sono tre nuovi positivi tra i nostri calciatori

L'Uc Sampdoria informa che, nel

corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori,

sono emersi tre nuove positività al coronavirus e un ritorno di

positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati

posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da

protocollo. Lo si legge sul sito della società.



Tre calciatori positivo anche alla Fiorentina: non sono stati al momento diffusi i nomi, Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 22:00



