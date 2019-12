Salvini e la disfatta del Milan: «Squadra senza idee, cuore e dignità: come il governo»

Sulla disfatta del Milan a Bergamo si è abbattuta la rabbia di Matteo Salvini, in versione tifoso rossonero.





Leggi anche > Super Atalanta regala spettacolo: Milan travolto 5-0 ll Milan di oggi è come il governo Pd-M5s: senza idee, cuore e dignità», le parole di Salvini. «In Parlamento indegni dell'Italia, a Milanello indegni della maglia», ha attaccato ancora il leader della Lega.

Domenica 22 Dicembre 2019, 15:36

Matteo Salvini oggi era in tribuna a Bergamo e ha assistito in prima persona alla durissima sconfitta del Milan, umiliato dall'Atalanta per 5-0.