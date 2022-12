Salt Bae, nuova polemica, tocca la Coppa del Mondo (contro le regole) e i tifosi si infuriano: «Irrispettoso, boicottatelo»

Salt Bae di nuovo al centro delle polemiche. Dopo il maxi conto da 161mila euro che ha scatenato i social, il macellaio più famoso del mondo è finito di nuovo nell'occhio del ciclone delle critiche. Stavolta il motivo è legato alla recente finale dei Mondiali tra Argentina e Francia.

Cosa è successo

Dopo la fine della partita, è sceso in campo e durante i festeggiamenti ha infranto il regolamento, con un gesto che molti hanno definito «irrispettoso». Il cuoco turco, mentre i giocatori esultavano con i tifosi, ha preso in mano la coppa per scattare alcune foto. Una scena che ha imbarazzato la Fifa e ha infastidito alcuni giocatori argentini.

Come è risaputo, la coppa può essere toccata solo dai campioni di mondo. Un'usanza che tiene vivo il mito del trofeo, che tutti i bambini sognano di vincere prima o poi nella vita. Eppure a Salt Bae è stato permesso non solo di toccare la coppa, ma anche di portarla in giro per il campo scattando foto che ha poi postato sui suoi profili social.

Gli attacchi social

Le immagini hanno fatto infuriare gli appassionati, che hanno commentato sulla sua pagina social: «Irrispettoso, non ne hai il diritto», ha scritto un utente. «Per favore, basta mangiare nel suo ristorante, boiccottatelo», scrive un altro. «Da turco mi vergogno per queste immagini. Capirei se avessi fatto una foto mentre i giocatori sollevano la coppa, ma prenderla dalle loro mani è semplicemente irrispettoso», ha incalzato un altro. E ancora: «Questo si crede la persona più importante al mondo», «Smettetela di seguire questo clown», «Sei la vergogna della Turchia». Ogni commento sotto al suo post è un commento negativo. E anche i suoi follower sono scesi. Ne aveva 50 milioni, adesso il conto è tornato indietro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 15:58

