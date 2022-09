Milan a Salisburgo, Pioli: «Ora siamo pronti per la Champions»

di Luca Uccello

Il Milan vuole cominciare la sua nuova avventura in Champions League con una vittoria. Non c’è altro risultato per cominciare al meglio in Europa dopo il successo nel derby che ha esaltato tutti, tifosi e Gerry Cardinale. Vincere in Austria, riuscire a prendere i primi tre punti contro «un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso». Una squadra forte, che Stefano Pioli studia da qualche settimana. «Hanno tanti giocatori di prospettiva molto forti che probabilmente potranno ripercorrere le orme di Haaland e Mane (entrambi hanno giocato nel Salisburgo, ndr). Sono una squadra molto forte che il Milan deve rispettare. Ma Faremo la nostra partita».



Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 06:05

