Belotti in gol su rigore, il Torino torna a vincere. Salernitana a un passo dalla B

Un rigore di Belotti e il Torino fa bottino pieno all'Arechi. La sconfitta della Salernitana sprofonda ancora di più la squadra di Nicola all'ultimo posto. L'episodio decisivo al minuto 17, quando il centravanti granata viene trattenuto in area di rigore. Lo stesso Gallo si incarica del tiro dagli undici metri: ci voglio due tentativi per mettere il pallone in rete. La prima volta, il numero 9 sbaglia, ma l'arbitro fa ripetere il rigore per una invasione d'area da parte dei difensori della Salernitana. Al secondo tentativo Belotti non fallisce e porta il Toro in vantaggio.

La reazione della Salernitana c'è ma non porta al gol. A inizio secondo tempo, il Torino potrebbe chiudere la pratica ma il raddoppio di Singo viene annullato per fuorigioco, dopo l'intervento del Var. La Salernitana, scampato il pericolo, si butta in avanti e sfiora il pareggio almeno in un paio di occasioni, rischiando anche qualcosa in contropiede. Gli uomini di Juric però riescono a tenere inviolata la porta di Berisha, assicurandosi i tre punti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 23:04

