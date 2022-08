Salernitana-Roma, diretta alle 20.45: Mourinho con Zaniolo e Dybala con Abraham, Candreva subito dal 1'

La nuova Roma di Dybala fa il suo esordio all'Arechi contro la Salernitana. I giallorossi dopo l'ottimo precampionato sono chiamati a confermare le attese di una piazza che ha fatto registrare il boom di abbonati e anche oggi il tutto esaurito nel settore ospiti (duemila romanisti). Mourinho dopo aver provato ad allontanare le pressioni-scudetto («abbiamo speso solo 7 milioni, la Lazio 39») vuole partire subito col piede giusto. Per farlo sceglie i suoi quattro tenori: Pellegrini in mezzo al campo con Matic, Dybala e Zaniolo alle spalle di Tammy Abraham. Davanti a Rui Patricio la linea a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, gli esterni sono Karsdorp e Zalewski che vince il ballottaggio con Spinazzola.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Candreva, Vilhena, L. Coulibaly, Kastanos, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. All.: Nicola. Adisposizione: Micai, Sorrentino, Bronn, Bradaric, Veseli, Sambia, Ribery, Valencia, Radovanovic, Kristoffersen, Kechrida, Capezzi. Indisponibili: Fiorillo, Lovato, Jaroszynski, Bohinen, Boultam.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Lo. Pellegrini, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho. A disposizione: Svilar, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Celik, Cristante, Wijnaldum, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

Salernitana-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn sulle smart tv compatibili con la app oppure in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone. Sul sito del Messaggero la diretta testuale del match.

