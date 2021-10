Salernitana-Napoli 0-1, le pagelle dei partenopei: Zielinski decisivo, ma Spalletti la vince anche con i cambi. Mertens non fa l'Osimhen.

Salernitana-Napoli 0-1, le pagelle dei calciatori di Spalletti.

OSPINA 6

Nel primo tempo blocca un tiro di Bonazzoli. Nella ripresa sbroglia un paio di situazioni in mischia e un colpo di testa centrale di Strandberg. Rischia in uscita nel recupero su Simy e viene graziato da Gagliolo.

DI LORENZO 7

Spinge sulla destra con continuità e salva di testa sulla linea un'insidiosa punizione di Ribéry.

RRAHMANI 5,5

Si fa sorprendere da Ribéry in occasione dell'azione che porta al rosso a Koulibaly.

KOULIBALY 5

Dopo la solita partita pressoché impeccabile il Comandante e capitano del Napoli viene e espulso per un fallo su Simy su chiara occasione da gol, nel tentativo di rimediare ad un tracciante di Ribéry. Ma Simy sarebbe mai arrivato su quel pallone?

MARIO RUI 6,5

Prezioso in molte circostanze. Nel recupero sporca i guantoni a Belec.

FABIAN RUIZ 6,5

Una calamita per i palloni della Salernitana. Per il resto fa girare la circolazione di palla azzurra.

ANGUISSA 6

Il solito lavoro di quantità, con quel pizzico di qualità che non guasta. “Forza” l'espulsione (comunque ingenua) di Kastanos per un fallo evitabile.

ZIELINSKI 7

Si vede poco sino all'azione del gol, dove trova il pertugio giusto per battere Belec in mischia. Un gol per gli ennesimi tre punti del Napoli. Finisce il match in crescendo (50' st Zanoli ng).

POLITANO 6

Corre tantissimo e propone molte palle potenzialmente interessanti (35' st Juan Jesus ng).

MERTENS 5,5

Fa fatica a “fare l'Osimhen” al centro dell'area avversaria. Prova a svariare, ma senza troppo costrutto (15' st Petagna 6: colpisce di testa la traversa poco prima che Zielinski insacchi la rete del vantaggio).

LOZANO 5,5

Qualche iniziativa sulla sinistra, ma spesso imprecisa e velleitaria (15' st Elmas 6,5: inizia con un filtrante la manovra del gol. Prova a mettersi in proprio all'89' impegnando Belec. Entra con il piglio ideale).

SPALLETTI 7

Decima vittoria su undici giornate per il suo Napoli, che si aggiudica un derby “sporco e cattivo” con una Salernitana mai doma. L'assenza di Osimhen si fa sentire, in più c'è la scelta del turno di riposo per Insigne. Il gol arriva appena dopo l'entrata dei cambi Petagna ed Elmas, che entrano nell'azione vincente. Tre punti pesantissimi, e adesso tocca al Milan rispondere.

