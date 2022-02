Salernitana-Milan 2-2, le pagelle: disastro Maignan, Tomori irriconoscibile. Rebic salva la situazione

Finisce 2-2 all'Arechi la sfida tra Salernitana e Milan. Rossoneri avanti con Messias al 6', ci pensa Bonazzoli con una rovesciata in area a trovare il pari al 29'. Al 72' il clamoroso vantaggio di Djuric ma Rebic al 77' acciuffa il pareggio. Per la squadra di Stefano Pioli occasione mancata per allungare in testa alla classifica.

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 4.5: poco impegnato, sbaglia i tempi di uscita in occasione del gol di Bonazzoli. Altra follia ancora sull'attaccante dei campani nella ripresa, quando tenta di dribblarlo ma perde palla e per poco non viene infilato di nuovo. Irriconoscibile.

Calabria 5.5: parte molto bene, chiude gli spazi ma quando può viene avanti senza scrupoli. Poi però qualcosa si inceppa e comincia a subire troppo dalla sua parte, in particolare le folate di Ribery. E cala anche vistosamente dal punto di vista fisico. (Dal 29' st Florenzi 6: entra per assistere con qualche cross dei suoi gli attaccanti e dare più freschezza sulle fasce. Riesce nel compito)

Tomori 5: fatale la sua incertezza nell'uscita comunque scriteriata di Maignan sul gol del pari. Spesso perde la bussola. Ribery in un paio di occasioni lo mette in difficoltà vera. Djuric lo beffa con troppa facilità in occasione del vantaggio. Serataccia.

Romagnoli 6.5: Non è che in realtà rischi davvero troppo, comanda abbastanza bene la difesa, soprattutto nella seconda frazione, quando i padroni di casa cercano con più insistenza di pungere. E salva in un paio di occasioni i suoi. In più azzecca anche l'assist per la rete di Rebic.

Theo Hernandez 6.5: dalla sua scorribanda da sinistra al centro nasce il gol di Messias. Quando ha campo non ce n'è per nessuno. A volte però per un eccesso di presunzione sbaglia l'ultima scelta, quella che può valere un assist.

Tonali 6: meno tonico e reattivo di altre volte, anche perché spesso riceve uno scomodo raddoppio da cui non riesce a uscire in maniera efficace. Aumenta decisamente i ritmi nella ripresa, dove è davvero un altro.

Bennacer 5.5: ritmi troppo poco veloci per sperare di essere pericolosi. Non riesce ad alzare i ritmi e soprattutto una squadra che nel finale di prima frazione arretra troppo. (Dal 1' st Kessié 5.5: dovrebbe dare più vervè ma anche muscoli in mezzo al campo, ma non è che ottenga il risultato sperato)

Messias 6.5: si fa trovare pronti-via subito al posto giusto. Tra i più mobili del reparto avanzato del Milan, quello che cerca di più qualche cosa di diverso. Ma è anche bravo in fase di ripiegamento e nel rubare palloni importanti sulla trequarti avversaria. Soffre come tutti nella ripresa. (Dal 24' st Saelemaekers 6: corre e recupera qualche pallone buono, davanti non ha troppi sbocchi)

Diaz 5.5: prova spesso a dare la scossa cercando degli uno-due rapidi al limite dell'area ma soffre col passare dei minuti l'asfissiante pressing avversario e comincia a sbagliare troppo. (Dal 16' st Rebic 6.5: prova a dare una scossa e la dà. Un gol da fuori da cecchino puro e tanta sostanza)

Leao 5.5: sempre bloccato, ha poche chance di giocare in profondità ed esplodere la sua velocità. A inizio ripresa sfiora un gol in rovesciata che per poco non finisce all'incrocio e che sarebbe stato da antologia. Diventa il più pericoloso dei suoi ma a corrente alternata. E nel finale sparisce proprio.

Giroud 5.5: qualche sponda e sportellata per aprire un qualche varco per i suoi mediani. Una grande occasione nel secondo tempo sprecata in maniera quasi incredibile per uno come lui. Si spende tanto ma non viene premiato stavolta.

All.Pioli 5.5: da salvare c'è il carattere, perché per il resto il Milan ha viaggiato a corrente alternata, senza mai dominare il gioco se non nella prima parte di gara. Occasione sprecata.

LE PAGELLE DELLA SALERNITANA

Sepe: 6

Mazzocchi: 6.5

Dragusin: 6.5

Fazio: 6.5

Ranieri: 6

Kastanos: 6 (Dal 25' st Obi 6)

Radovanovic sv (Dal 15' pt Ederson 6)

Coulibaly: 7

Ribery: 7 (Dal 24' st Perotti 6)

Djuric: 7 (Dal 37' st Mikael sv)

Bonazzoli: 7.5 (Dal 37' st Mousset sv)

All.Nicola: 7

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 22:44

